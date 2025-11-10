今年9月、栃木県内の路上で10代の女性を無理やり車に乗せて連れ去り、自宅で性的暴行を加えたなどとして、建設業の男が逮捕されました。不同意性交傷害などの疑いで逮捕されたのは、栃木市の建設業・松本光容疑者（30）です。警察によりますと、松本容疑者は今年9月、深夜に小山市の路上で1人で歩いている10代の女性の横に車をつけ、腕をつかんで無理やり助手席に乗せ、自宅で性的暴行を加えたなどの疑いがもたれています。女性は