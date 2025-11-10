日本テレビは10日、膵臓（すいぞう）がんで闘病していることを公表していた同局の菅谷大介（すがや・だいすけ）アナウンサーが8日、消化管からの出血のため死去したと発表した。53歳。同日午後放送の同局系「every.」（月〜金曜午後3時50分）の番組内でも伝えられた。番組は、菅谷アナがスポーツ実況で活躍していたこをまとめたVTRを公開。がんと判明した際の対談インタビューで「僕、このためにアナウンサーになったのかなって思