重慶市人的資源・社会保障局は5日、同市が先ごろ、外国籍の人材に第一陣となる「聚英カード（JoininCard）」を発行したことを明らかにした。「外国人就労許可証」の情報と社会保障カードを一つにした多機能カード「聚英カード」を発行することで、外国籍の人材に重慶市に長期的に居住してもらうことがその狙いだ。中国新聞網が伝えた。「聚英カード」は政府関係の手続きや金融、医療、交通、文化観光といった分野で使用することが