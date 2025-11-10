「眼鏡市場」は、11月7日（金）から、たてごとアザラシのキャラクター“しろたん”とコラボした「眼鏡市場×しろたん 2026福袋」の抽選販売を、公式オンラインショップで開始した。【写真】癒やされる〜！当選者限定の「ぬいぐるみクリーナー」■キュートなグッズがセット今回発売される「眼鏡市場×しろたん 2026福袋」は、1万3200円分（税込）の「メガネ券」に、「眼鏡市場×しろたんコラボ2026スケジュール帳」がセットに