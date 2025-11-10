２０２５年７月の参議院選挙で、一票の価値に格差があるのは憲法違反だとして、北海道内の有権者らが選挙の無効を求めた裁判で、札幌高裁は「違憲状態」との判断を示した一方で、選挙の無効については訴えを退けました。訴えを起こしていたのは道内の有権者や弁護士らのグループで、２０２５年７月の参院選で「一票の格差」があるのは憲法に違反するとして選挙の無効を求めていました。前回の参院選では、有権者数が最大の神