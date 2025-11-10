北海道枝幸町で妻を暴行し死亡させたとして傷害致死の罪に問われていた男の裁判員裁判で、旭川地裁は男に懲役７年の判決を言い渡しました。傷害致死の罪に問われていたのは、枝幸町の無職・藤原義隆被告７８歳です。判決によりますと、藤原被告は２０２５年２月１７日ごろから３月１８日ごろにかけ、枝幸町の自宅で妻の政代さん７６歳に複数回にわたって暴行を加えて胸や頭に傷害を負わせ、死亡させました。旭川地裁は犯行について