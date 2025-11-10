大阪市内の国道で、タクシーが横転し、運転手と乗客とみられる２人がケガをしました。車道をふさぐように止まるタクシー。車体を何かでこすったような痕があります。近くには、フロント部分が壊れた乗用車も。１０日午後１時半ごろ、大阪市天王寺区寺田町の国道２５号で、「タクシーが横転しています」と通行人から１１０番通報がありました。警察や消防によりますと、何らかの原因で横転したタクシーを含む、車３台が絡