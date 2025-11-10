◇侍ジャパン練習試合侍ジャパン14―11広島（2025年11月10日サンマリン宮崎）森下翔太（25＝阪神）が5回2死二塁の第4打席、1ボール1ストライクから広島の2番手・高の直球を捉え、大きな弧を描いた左越え2ランを放った。中押しとなる貴重な追加点だったが、試合後は「チャンスの場面で回ってきて打てないときもあったので、ああいう所が本戦で大事になってくると思うので、もっと打てる技術力をつけていきたいなと思いま