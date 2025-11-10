風力タービンのブレードが突然折れ、落下した/WBZ via CNN Newsourceマサチューセッツ州プリマス（WBZ）米マサチューセッツ州プリマスで風力タービンのブレード（羽根）が折れ、クランベリー湿原に落下する事案があった。事案は7日午後2時前に発生した。プリマス消防署によると、近隣住民がブレードの1枚がないことに気づき、通報したという。地元テレビ局WBZのヘリコプターから撮影された映像には、クランベリー湿原の地面にブレ