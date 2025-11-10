【新華社ハルビン11月10日】中国遼寧省丹東市と新疆ウイグル自治区アルタイ地区を結ぶ国道331号線は6日、黒竜江省伊春市嘉蔭県から鶴崗市蘿北県の区間で雪化粧した。一帯には神秘的な風景が広がった。国道331号線は総延長が9千キロを超えており、辺境地域を結ぶ交通の大動脈となっている。（記者/謝剣飛、楊竽）