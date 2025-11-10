７日、来場者にハイブリッド機関車を紹介するスタッフ（左）。（長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙11月10日】中国湖南省株洲（しゅしゅう）市の株洲国際エキシビション・コンベンションセンターで7〜9日、2025中国国際軌道交通・装備製造産業博覧会が開催された。展示面積は約4万平方メートル、テーマ別に五つの展示エリアを設け、軌道交通装備製造、主要部品・原材料、先端技術デモンストレーション、スマートシステム