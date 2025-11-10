2025年9月13日の朝日新聞電子版に『「友達がいない？」飲み会に誘われなくなった僕58歳記者の苦悩』という記事が掲載された。「人生100年時代」とも言われる中、中年男性の現在、そして定年後の人生を考えさせられる内容となっている。【写真】唐津くんち、浜崎祇園山笠…筆者が唐津に惚れ込む理由の一つになった地域のお祭りの様子筆者の佐藤陽氏は朝日新聞入社34年目の58歳。定年まではあと7年で、その後に果たして地域の