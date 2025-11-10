ロンドン序盤、円売り優勢に始まる欧州株が急反発＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、円売り優勢に取引を開始している。週末に米議会がつなぎ予算案の成立に関して前向きに進展したこと受けてリスク選好の動きが広がっている。週明けの欧州株式市場では独ＤＡＸ指数が１．５％高で寄り付くなど急反発している。 ドル円はロンドン朝方に154.15レベルまで高値を伸ばしたあと、足元でも154円付近に高止まりしている。クロス