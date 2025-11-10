通貨オプションボラティリティードル円１週間７．３％付近に低下 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.315.376.216.33 1MO8.155.846.797.04 3MO8.716.057.466.96 6MO9.016.317.977.22 9MO9.166.458.247.38 1YR9.246.618.437.53 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.077.60