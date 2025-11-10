◇練習試合侍ジャパン14―11広島（2025年11月10日サンマリン宮崎）野球日本代表「侍ジャパン」は10日、サンマリン宮崎で広島との練習試合を行った。韓国との強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」（15、16日＝東京ドーム）を前に、来年3月のWBCで導入されるサイン伝達機器「ピッチコム」や、投球間の時間制限「ピッチクロック」を試した。WBCへ向け、限られた実戦で慣れるしかない。球審はメジャーの審判員のブ