JR東海のロゴJR東海は10日、岐阜県御嵩町などを通るリニア中央新幹線「美佐野トンネル」「日吉トンネル」の計約6.7キロ区間について、掘削着工の見通しが立っていないと明らかにした。当初、完成は2026年6月末を予定していた。掘削による残土の置き場を巡り、御嵩町との協議が停止しているためとしている。両トンネルの間に設ける橋梁（御嵩町、約0.2キロ）も同様に26年に完成予定だったが、工期を延ばし29年度までとした。一