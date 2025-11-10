プロ野球１２球団は１０日、都内で機構理事会と実行委員会を開催。会議後にプロ野球の榊原定征コミッショナー（８２）が会見を開き、６月３日に死去した巨人で終身名誉監督も務めた“ミスタープロ野球”長嶋茂雄さんを冠した「長嶋茂雄賞」を来季から新たに創設することを発表した。長きにわたり多くのファンに愛され、感動を与え、プロ野球の発展に多大な貢献をした故・長嶋茂雄氏の功績を称える目的で制定。日本プロ野球１２