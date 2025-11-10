今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（ABEMA）。11月7日（金）放送の同番組では、シングルマザーを選んだ伝説のキャバクラ嬢・愛沢えみりの子育てに密着した。©AbemaTV,Inc.愛沢が暮らす都内のタワーマンションは、55帖の広々としたリビングに大きなソファセットがずらりと並び、スタジオでは「これめっちゃ高いよ」と声があがる。続けて愛沢が