おやつさえあれば！芸を覚えるのに苦労しなかった仔犬時代愛犬の誕生日を盛大にお祝い！よかれと思ってしたことが裏目に？／あしょんでよッ2（1）「うちの犬（こ）がいちばんかわいい！」愛犬のコーギーが見せる豊かな表情や仕草に、飼い主さんはすっかり夢中です。ごはんを待つときのワクワクした顔、遊びに誘うときのキラキラした目、そして甘えたいときのしぐさ――どの瞬間も特別で、見ているだけで心が温かくなります。「遊ん