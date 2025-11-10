現地発！ スペイン人記者「久保建英コラム」エルチェ戦で久保建英は１カ月半ぶりの先発復帰を果たし、レアル・ソシエダはラ・リーガ４試合連続無敗をキープ。ケガが回復しコンディションも戻ってきたようだ。サン・セバスティアンの地元紙『ノティシアス・デ・ギプスコア』で、長年レアル・ソシエダの番記者を務めるマルコ・ロドリゴ記者が、この１カ月半の久保の様子をレポートする。【久保離脱の穴を新加入のゲデスが埋める】