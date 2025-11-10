シュッピン [東証Ｐ] が11月10日大引け後(17:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比54.0％減の9.2億円に大きく落ち込み、従来予想の15.1億円を下回って着地。 併せて、通期の同利益を従来予想の33.8億円→24.5億円(前期は33.6億円)に27.6％下方修正し、一転して27.2％減益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常