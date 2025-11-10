11月10日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは288銘柄。東証終値比で上昇は130銘柄、下落は127銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は70銘柄。うち値上がりが34銘柄、値下がりは30銘柄だった。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は30円安となっている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキ