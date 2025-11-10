SNSで知り合った人物から「AIを使って合理的な投資計画を提案する」などといわれ岩国市に住む40代の女性が現金700万円をだまし取られる被害にあいました。岩国警察署によりますと岩国市の40代女性はことし8月、動画配信サイトに表示された投資に関する広告を通じて著名な投資家を名乗る人物と知り合ったということです。女性はその人物からSNS上で「投資の世界では目標や欲求を持つことが大切」「AIを使った合理的な投資計画や方向