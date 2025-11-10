高知市で開催された優勝記念パレードで、ファンに手を振る阪神の藤川球児監督＝10日午後プロ野球セ・リーグを2年ぶりに制した阪神の「優勝記念パレード」が10日、高知市で開催され、同市出身の藤川球児監督、石井大智投手ら9選手が2階建てバスに乗り、沿道に集まった約1万3千人の観衆と喜びを分かち合った。凱旋パレードとなった藤川監督は「高知はパワーを充電させてもらえる場所。恩返しをさせてもらえた」と感慨もひとしおの