山口県下関市で営まれた毛髪供養祭＝10日午前「床屋発祥の地」とされる山口県下関市で10日、毎年恒例の毛髪供養祭が営まれ、大切な頭を保護する毛髪に感謝を込めて供養し、利用客らの健康を祈願した。今年は「床屋発祥之地」と刻まれた記念碑の建立30年の節目を祝うため、古式にのっとり裃姿の理容師が、成人男性の髪を切って神前に奉納する儀式も行われた。供養祭は、碑が建立された市内の亀山八幡宮で営まれ、約50人が参列し