千葉・松戸市で8日、46歳の男性が殺害された事件で、凶器とみられる刃物は細長いナイフだということがわかりました。この事件は8日、松戸市上本郷の路上で、礒貝要平さん(46)が刃物で刺され殺害されたものです。殺害現場付近の防犯カメラに映っていた男と特徴のよく似た男が、別の暴行事件の現行犯で逮捕されていて、暴行については容疑を認めているということです。また、その後の取材で、凶器とみられる刃物は細長いナイフという