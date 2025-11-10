フジテレビを傘下に持つフジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）が１０日発表した２０２５年９月中間連結決算は、売上高が前年同期比７・２％減の２４８６億円、本業のもうけを示す営業利益は１２９億円の赤字（前年同期は１３８億円の黒字）だった。元タレントの中居正広氏を巡る問題を受け、フジテレビへのＣＭ出稿を差し止める動きが広がったことが大きく影響した。最終利益は３５・８％増の１７１億円となった。政策保有