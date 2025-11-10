プロ野球・巨人の田中将大投手が9日、宮城・気仙沼で行われた防災訓練に参加しました。参加した市内の子どもたちとともに訓練を行った田中投手は、「なかなかこういう避難訓練に参加することはない。僕自身も色々なお話を聞いて、再び考える時間になりました」とコメントしました。楽天在籍時の2011年には自身も被災。「僕も経験した身から伝えられることは伝えていきたいですし、何か一役買えれば」と、被災地への思いを語りまし