2025女子U16アジア選手権大会が、2025年11月1日（土）から11月8日（土）の日程でヨルダンのアンマンにて開催された。 女子日本代表は予選ラウンド全勝のプールB首位通過で、順位決定戦に進んでいた。5日（水）に行われたタイ代表との試合ではストレート勝利、6日（木）の台湾代表との試合ではフルセットの末に勝利を飾り、予選ラウンドから2次ラウンドまで負けなしで、日本代表はセミファイナルラウンドに駒を進