歌手の赤西仁さんが、自身のインスタグラムを更新。KAT-TUNのラストライブを訪れたことを明かしました。 【写真を見る】【 赤西仁 】KAT-TUNのラストライブを訪問「素敵な時間だったよ。」亀梨和也さん、上田竜也さん、中丸雄一さんとの４ショット写真も公開赤西仁さんは「ひっさしぶりープレゼント渡してきた」と綴ると、ステージを観覧し、右手の拳を突き上げる写真をアップ。続けて「#一旦お疲れ様でした」「#ハイ