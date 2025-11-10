フロリダ州ケープカナベラル宇宙軍基地に設置されたブルーオリジンの大型ロケット「ニューグレン」/Joe Skipper/Reuters（CNN）米アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏率いるブルーオリジンが開発する大型ロケット「ニューグレン」が、2度目の打ち上げに臨む。今回は、2機の衛星を火星に至る長く曲がりくねった航路に送り込む任務を担っている。ニューグレンはスペースXのファルコンロケットに対抗するべく設計されたもの。全長98メー