政治団体「NHKから国民を守る党」の斉藤健一郎参院議員はさきほど緊急の記者会見を開き、党首の立花孝志容疑者が元兵庫県議の名誉を毀損した疑いで逮捕されたことについて謝罪しました。NHKから国民を守る党斉藤健一郎 参院議員「関係各所、お騒がせをし、ご心配をおかけしている皆様に心よりお詫び申し上げます」「NHK党」に所属する唯一の国会議員である斉藤参院議員はさきほど緊急の会見を開き、立花氏の逮捕について謝