コメ価格が、「今より下がる」という見方が広がっています。コメの生産者や小売業者などを対象にした調査では、100に近づくほどコメの価格が高くなる見通しが強いことを示す指数を、米穀安定供給確保支援機構が発表しています。10月の調査では、向こう3カ月についての指数が「39」と、前回の調査から18ポイント低下し、節目の50を下回りました。新米の流通が進む中、在庫水準が回復していることから、価格が安くなっていくという観