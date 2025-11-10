卓球のＷＴＴチャンピオンズ・フランクフルト（ドイツ）女子シングルスを制した早田ひな（日本生命）に、中国メディアも熱視線を送っている。９日の決勝では早田ひな（日本生命）と張本美和（木下グループ）が対戦。第１、２ゲームは早田が先取するも、第３、４ゲームは張本が奪い返す。第５ゲームは早田、第６ゲームは張本が取って迎えた最終第７ゲームも一進一退の攻防が続いたが、最後は早田がカウンターを決めて勝負あり。