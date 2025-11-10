好きな店のメニューを席でオーダーできる「reDine新宿」新宿駅から徒歩3分のところにある「reDine新宿」は、席からの二次元コード注文で、店内にあるさまざまなお店のメニューが楽しめるフードホール。ステーキ、餃子、海鮮、クラフトビールのほか、パフェやコーヒーなど好きなお店のメニューを自由に組み合わせられるのが魅力です。 座席はキッチンを囲むように、雰囲気の異なる4つのエリアに分かれています。入口のすぐ近くにあ