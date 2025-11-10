THE YELLOW MONKEY¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦µÈ°æÏÂºÈ¤ÎÀ¸¤­ÍÍ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¤è¤ê¡¢ÊÌ¤ì¡¢½Ð²ñ¤¤¡¢Èá¤·¤ß¡¢´î¤Ó¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿µ°À×¤ò¤¿¤É¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈ°æÏÂºÈ¤Îµ°À×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Á¥é¥·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë2¼ï1990Ç¯Âå¤Ë¡ÖJAM¡×¡Ö¥Ð¥é¿§¤ÎÆü¡¹¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È»íÅª¤Ê²Î»ì¤Ç¡¢º£¤âÂ¿¤¯¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÉÔ¶þ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó