米音楽賞の最高峰、グラミー賞のノミネーションが現地時間11月7日に発表され、ケンドリック・ラマーが9部門で最多ノミネートを獲得。BLACKPINKのロゼがK‐POP女性アーティストとして初めて主要部門にノミネートされたほか、バッド・バニーがスペイン語圏の歌手として初めて主要3部門で候補となり、歴史を刻んだ。【写真】メットガラで美脚を惜しげなく披露したセレブたち！サブリナ・カーペンター、リサ、ヘイリー・ビーバーな