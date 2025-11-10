国内旅行の持ち物【必需品チェックリスト】国内旅行の持ち物には、持っていくべき必需品があります。忘れてしまうと旅行先で慌ててしまうことになるため、出発前に必ず確認しましょう。必需品は大きく分けて下記の10項目です。●現金●クレジットカード・キャッシュカード●携帯電話・スマートフォン●充電器・充電ケーブル・モバイルバッテリー●航空券・新幹線のチケット●運転免許証・身分証明書●健康保険証●コンタクトレンズ