「飛騨のりくらねぎ」の品評会が、10日行われました。 【写真を見る】甘みの強い「飛騨のりくらねぎ」品評会 太さや緑と白の部分のバランスを審査 出荷量は例年並みで4キロ4000円で注文販売 岐阜・高山市 岐阜県高山市丹生川町を中心に生産される「飛騨のりくらねぎ」は、太くて甘みが強いのが特徴です。 10日は生産者でつくる「丹生川飛騨ねぎ研究会」の会員らが集まり、今シーズンの出荷を前に、太さや長さなど選別の基