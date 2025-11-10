日本野球機構（ＮＰＢ）は１０日に行われた理事会で、６月３日に死去した長嶋茂雄さんの功績をたたえ、「長嶋茂雄賞」を創設する議決をしたと発表した。この賞は長きにわたって多くのファンに愛され、感動を与えた長嶋さんの功績をたたえる目的により制定される。１２球団の選手のうち、２０２６年シーズン以降、その年の公式戦およびポストシーズンにおいて、走攻守で顕著な活躍をし、かつ、グラウンド上のプレーにおいてファ