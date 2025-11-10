すっかり肌寒くなり、サッと羽織れるカーディガンが重宝する季節。そんななか【しまむら】の大人向けブランド「SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）」では、鮮やかなカラーのものやクラシカルで高見えするものなど、大人がつい手に取りやすくなりそうな秋の新作カーディガンが登場しています。物価高の昨今、プチプラのしまむら価格でカーディガンが