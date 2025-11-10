メ～テレ（名古屋テレビ） 全国でクマの出没が相次ぐなか、名古屋の会社が開発した「AIでクマを検知するカメラ」が注目されています。 突然、車に突進してきたのは、丸々と太った巨大なヒグマ。6日、北海道浦河町の橋の上に現れました。 車にはヒグマの爪痕が…。乗っていた人は幸い無事だということです。 また、10日午前7時半ごろ、富山県砺波市で「クマを目撃した」などと複数の住民から110番通報がありました。