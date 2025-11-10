鳩山由紀夫元首相が10日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相が提唱する「責任ある積極財政」が“サナエノミクス”と称されていることを踏まえて「アベノミクス失敗の総括」と、クマによる人的被害が相次いでいることに絡めて「熊退治のベアノミクス」を語呂合わせで提唱した。 【写真】高市氏への拍手に対する“事実誤認”投稿鈴木広報本部長が動画で速攻対応 鳩山氏は9日に更新したXで、「まさかご