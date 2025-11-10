11月8日、KAT−TUNが“解散ライブ”を開催して、グループの歴史に幕を閉じた。【写真】ネトフリ公式も認めた赤西のメロすぎる“沼落ち”シーン「KAT―TUNは、2001年に亀梨和也さん、赤西仁さん、田口淳之介さん、田中聖さん、上田竜也さん、中丸雄一さんの6人で結成されました。2006年には、史上初めてとなるデビュー前での東京ドームコンサートを開催。その勢いのまま同年3月22日にCDデビューを果たして、一世を風靡しました」