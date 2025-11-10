備中国分寺五重塔ブルーにライトアップ提供：総社市 岡山県総社市の備中国分寺五重塔が11月10日から16日まで、ブルーにライトアップされます。 総社市と岡山県糖尿病協会が11月14日の「世界糖尿病デー」に合わせて糖尿病予防の啓発イベントとして毎年行っているものです。 ライトアップの期間中、午後7時から午後10時まで備中国分寺五重塔が「世界糖尿病デー」のシンボルカラーの青色に