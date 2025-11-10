政治団体「NHKから国民を守る党」の斉藤健一郎参院議員（44）が10日、国会内で会見し、党首の立花孝志容疑者（58）が逮捕、送検されたことを報告した。 【写真】兵庫県庁で会見した際の立花孝志氏 ナタで切られた跡が痛々しい 斉藤氏は、立花容疑者が9日午前3時40分ごろ、実家のある大阪府堺市内で兵庫県警に逮捕され、この日神戸地検へ送致されたとして「党としては事実関係の詳細を慎重に確認している段階です。関係各所に