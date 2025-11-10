吉本新喜劇座員の小寺真理（34）が10日、自身のインスタグラムを更新。手作りのニット帽を披露した。2018年に「吉本坂46」の創立メンバーに選出され、“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺。この日は「早苗姉さんのにゃん帽編んだ」と書き出し、同じ吉本新喜劇座員・金原早苗との2ショット写真をアップした。そしてニット帽に付いている「KODERAMARI」と書かれたネームプレートについて「こてまりタグは早苗姉さんが作って