「オルカン」の愛称で親しまれるeMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）の運用残高が8兆円を突破し、シリーズ全体では20兆円を超えるまでに成長した。その生みの親である代田秀雄氏（シロタ・ウェルス・アンド・ウェルビーイング・アドバイザーズ代表）が文藝春秋PLUSの番組で明かした投資哲学と、インデックスファンドに込めた思いとは。（全2回の1回目／続きを読む）【動画を見る】「『作ってくれ』という投資家の熱い要望