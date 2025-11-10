◇侍ジャパン練習試合侍ジャパン１４―１１広島（2025年11月10日サンマリン宮崎）野村勇内野手（28＝ソフトバンク）はピッチコム着用の二塁守備にも対応できた様子だ。バッテリー間のコミュニケーションを音声でやりとりするピッチコムだが、野手の一部も着用して守ることができる。「2番・二塁」で途中出場した野村は「サインを覚えることなく動ける。違和感はない」と、プレーしやすい印象を持ったという。問題は