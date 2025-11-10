〈「『作ってくれ』という投資家の熱い要望が…」“オルカン生みの親”が明かす人気インデックスファンド誕生秘話《新NISA》〉から続く積立投資で最も重要なのは「相場が下がった時にどういう風な行動をとるか、が極めて重要」――。eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）を手がけた代田秀雄氏（シロタ・ウェルス・アンド・ウェルビーイング・アドバイザーズ代表）が、投資の秘訣を明かした。一直線に上がる相場よりも、